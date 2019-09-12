وأكد رئيس قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد الدكتور علي القرني، أن توجهات القسم عند وضع خطة قسم الإعلام والاتصال كانت مبنية على توجهات حديثة لتخصصات الإعلام، مضيفا بأن الاتصال الإستراتيجي مفهوم تخصصي حديث يعكس فرعي الإعلان والعلاقات العامة، وكان يجب على وزارة الخدمة المدنية أن تتفهم هذه الخصوصية في الإعلام، وألا يتعارض هذا المسمى مع الوظائف المطروحة بنفس المجال.
وشدد القرني على حرص الجامعة على ألا يتعرض خريجو القسم لأي عثرة مستقبلية في سوق العمل بسبب المسمى، وسرعان ما بادرت الجامعة بإضافة مسمى العلاقات العامة والإعلان للاتصال الإستراتيجي في الوثائق الرسمية بناء على بعض الحالات التي وردته بطلب إضافة فرعي التخصص (الاتصال الإستراتيجي- الإعلان والعلاقات العامة) للمسمى الأساسي في الوثيقة حتى يساعد الجهات التوظيفية على فهم جوهر التخصص وألا يكون عثرة أمام الخريجين من قسم الاتصال الإستراتيجي (الإعلان والعلاقات العامة).
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل مسمى ينهي أزمة خريجي إعلام جامعة خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.