ولي العهد يرمم قصر الشمسية على نفقته

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (قصر الشمسية)، الواقع بالقرب من حي المربع، وذلك على نفقته الخاصة.

ويأتي دعم ولي العهد امتدادا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة، بما يؤكد حرصه على المباني التاريخية في المملكة، وعناية القيادة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي.

من جهته، رفع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لولي العهد، أسمى آيات الشكر والعرفان على دعمه غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث.

وقال «حضرت الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المشهد الاجتماعي السعودي عبر حكمتها وكرمها وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني».

يذكر أن الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ولدت عام 1292 في مدينة الرياض، واستطاعت في فترة وجيزة أن تسجل حضورا لافتا في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة المؤسس في شؤون الأسرة، كما مارست بشخصيتها الرائدة دورا فاعلا في العمل الخيري والاجتماعي.