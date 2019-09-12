ويأتي دعم ولي العهد امتدادا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة، بما يؤكد حرصه على المباني التاريخية في المملكة، وعناية القيادة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي.
من جهته، رفع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، لولي العهد، أسمى آيات الشكر والعرفان على دعمه غير المحدود لقطاع الثقافة والتراث.
وقال «حضرت الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المشهد الاجتماعي السعودي عبر حكمتها وكرمها وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني».
يذكر أن الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ولدت عام 1292 في مدينة الرياض، واستطاعت في فترة وجيزة أن تسجل حضورا لافتا في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة المؤسس في شؤون الأسرة، كما مارست بشخصيتها الرائدة دورا فاعلا في العمل الخيري والاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يرمم قصر الشمسية على نفقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.