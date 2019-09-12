مخالفات صحية وإغلاق لمطاعم ببارق

واصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة جولاتها الرقابية ضمن حملة الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ. وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأتين غذائيتين و3 مطاعم، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي، قال إنه تم توجيه المراقبين الصحيين بمواصلة الجولات الرقابية في فترات الصباح والمساء بالمحافظة والمراكز التابعة. وقال البارقي، إن الجولات أسفرت عن رصد 25 مخالفة صحية وإغلاق منشأتين غذائيتين و3 مطاعم ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 60 علبة من العصائر والحليب و30 قطعة بسكويت مغلفة، وذلك في المحافظة ومراكز ثلوث المنظر وجمعة ربيعة.

وأضاف البارقي، أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكداً تواصل الجولات الرقابية في الصباح والمساء، سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات، مؤكداً أنه في حال وجود مخالفات الإبلاغ عنها عبر 940، وسيتم مباشرة البلاغ في الحال.