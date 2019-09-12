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مركز للتدخل في حوادث المواد الخطرة

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أطلق أمير الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مركزاً للتدخل في حوادث المواد الخطرة ومركزاً للدفاع المدني، ضمن خدمات مديرية الدفاع المدني في المنطقة لتغطية المدن والمحافظات بالمراكز.

وشهد لقاء أمير الجوف بمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني شرحاً عن مركز الدفاع المدني في النبك أبوقصر، والذي يغطي 40 كلم جنوب شرق الطريق المؤدي لمحافظة أبوعجرم و30 كلم باتجاه الشمال الغربي، بعد اكتمال التجهيزات التقنية والمعدات والقوى البشرية، والآليات المتخصصة في الإطفاء والإنقاذ والاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بالقريات ومقره في منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، لتغطية الطريق الدولي ومحطة القطار والمنفذ.

وثمن أمير الجوف جهود العاملين في الدفاع المدني بمختلف المراكز.


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