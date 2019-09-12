200 طالب يبدؤون عامهم الدراسي في سجون جازان

وخصصت الإدارة التعليمية بالمنطقة 22 معلماً للعام الدراسي الجديد، حيث جرى رفع جاهزيتهم واختيارهم بما يخدم الصالح العام.
من جهته، أكد مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، حرص إدارة سجون المنطقة على تطوير منظومة عمل المدارس للنزلاء والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل السجون وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها على الوجه المطلوب.
كما أعرب المالكي عن شكره للإدارات التعليمية كافة على الجهود الحثيثة التي تبذلها مدارس سجون المنطقة، لافتاً إلى أن التعليم يعد رافداً مهماً من روافد العملية الإصلاحية التي تسعى المديرية العامة للسجون إلى تحقيقها بالوجه الذي يتلاءم مع مستجدات العصر.
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