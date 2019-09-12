5 عقود لنظافة المشاعر المقدسة بـ 2.4 مليار ريال

أبرم وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، 5 عقود لمشاريع النظافة العامة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها، وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المُتخصصة التي تمتاز بالخبرات والإمكانات العالية.

وكانت «دوت الخليج» قد انفردت أمس الأول، بنشر توقيع الاتفاقية وبنودها.

وبلغ إجمالي قيمة العقود مبلغ (2.396.393.265) ريالا وذلك مدة خمس سنوات، حيث تشتمل على توفير أكثر من (12000) عامل وسائق مع الجهاز الإداري والإشرافي، إضافة إلى أكثر من (800) معدة متنوعة تضم المكانس الآلية الحديثة والضواغط والشاحنات بمختلف أنواعها مع توفير المراقبة الإلكترونية لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات في أم القرى وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي والارتقاء بمستوى النظافة العامة لضمان تهيئة الأجواء الصحية في العاصمة المقدسة طوال العام.

ويُتوقع قدوم أكثر من (10) ملايين معتمر و3 ملايين حاج سنويا مع الزيادة السنوية في عدد المعتمرين والحجاج وفق ما خطط له في رؤية 2030، التي تهدف إلى زيادة عدد ضيوف الرحمن مع تقديم الخدمات اللازمة وتهيئة سبل الراحة والسلامة لهم.

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قياس الأداء

على صعيد متصل، أطلق القصبي بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أمس، لوحة المؤشر التنفيذي لقياس أداء القطاع البلدي، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة للإسهام في الارتقاء بأداء القطاع البلدي.

وتبنّت أمانة العاصمة المقدسة تصميم وتطوير مؤشرات قياس أداء القطاع البلدي انطلاقا من خبرتها الواسعة في هذا المجال وذلك بالربط مع مختلف الجهات التابعة وأنظمة الخدمات والأنظمة المالية لجمع وقياس وتحليل مؤشرات الجهات وتحديثها بشكل يومي، ليسهل على صانع القرار متابعة أداء القطاع والتحقق من تنفيذ السياسات الإستراتيجية والخطط التنفيذية.