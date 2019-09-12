%95 نسبة الإنجاز بمحطة قطار المطار بجدة

شارفت محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد على الانتهاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمحطة 95 %، في الوقت الذي أكدت إدارة قطار الحرمين لـ«دوت الخليج» أن الانطلاق التشغيل التجريبي لمحطة المطار سيكون الشهر المقبل وأن نسبة الإنجاز في داخل المحطة بلغ 95 %، موضحة أن محطة المطار تتميز بأنها تقوم بخدمة المسافرين وتسهيل الوصول لمكة المكرمة، وكذلك نقل المسافرين من مكة والمدينة إلى مطار الملك عبدالعزيز بكل يسر وسهولة، كما تخدم المحطة كذلك سكان شمال جدة.

رابط مباشر

أضافت الإدارة أن محطة القطار بالمطار تتكون من 6 أرصفة، ويبلغ طول الرصيف الواحد 450 مترا، ما يعني القدرة على ربط قطارين برحلة واحدة على رصيف واحد، حيث تتسع الرحلة لأكثر من 800 راكب، وهناك رابط مباشر بين محطة القطار والمطار عبر مركز النقل الذي بدوره سيسهل من عملية تقديم الخدمات للمسافرين، وتتميز محطة المطار بأنها تستهدف سكان شمال جدة للتنقل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل سهولة.

إنهاء إجراءات

يضم المطار الجديد محطة قطار الحرمين إلى جانب عددٍ من صالات السفر وزيادة عدد الكاونترات عن المطار القديم، حيث يبلغ عددها 220، وسيعمل عليها كوادر سعودية مؤهلة تقوم على إنهاء إجراءات السفر للمسافرين، إلى جانب تم وضع 80 كاونترا للخدمات الذاتية للركاب ليتم التسهيل على المسافرين بإنهاء إجراءات الحجز ذاتيا.

ويشمل المطار على نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين عبر سيور تبلغ طولها 34.6 كم، وهي مرتبطة بأحدث أنظمة الأمن ومتعددة المستويات، وما يميز المطار الجديد المسطحات الخضراء داخل الصالات، حيث تُقدر بـ18 ألف مترمربع، وتعتبر المساحة الكلية لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد 105 كيلو مترات مربعة، تم الانتهاء من مرحلة تأجير المحلات لجهات مختلفة من الشركات والمؤسسات للاستثمار من مطاعم وكوفي شوب ومكتبة.

محطة قطار المطار

- 6 أرصفة

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- 450 مترا طول الرصيف الواحد

- 800 راكب

- ربط قطارين برحلة واحدة على رصيف واحد

- رابط مباشر بين محطة القطار والمطار عبر مركز النقل

- تسهيل تقديم الخدمات للمسافرين

- تستهدف سكان شمال جدة للتنقل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة