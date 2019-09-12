أمير جازان بالنيابة يشارك ذوي الإعاقة يومهم الدراسي

رسمت زيارة أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمركز رعاية الأطفال لذوي الإعاقة، البهجة على محيا الأطفال، حيث شاركهم يومهم الدراسي بالمركز الذي انتهى بالتقاط صورة تذكارية مع الأطفال.

وتفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز المركز بحضور وكيل الإمارة عبدالله بن صالح المديميغ، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لجميع الإدارات والجهات الحكومية، والخدمية والخيرية بالمنطقة.

واشتملت الزيارة على حضور القاعات الدراسية لطلاب التمهيدي، والتربية الفكرية، والطفولة المبكرة، والقسم التعليمي، ومصادر التعلم، والعلاج الطبيعي والوظيفي، ووقف على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز للأطفال، والإنجازات المحققة، ووجه بمضاعفة الجهود المقدمة.

استقبال

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة، قائد قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري والوفد المرافق، بحضور وكيل الإمارة عبدالله المديميغ، ووكيل التنمية محمد الخليوي. وأثنى أمير جازان بالنيابة على الجهود المبذولة والمهام المناط بهم.