اخبار السعوديه

العاصمة تحتضن المؤتمر اللوجستي السعودي في أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تستضيف المملكة في أكتوبر المقبل «المؤتمر اللوجستي السعودي» في نسخته الثالثة، برعاية وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ويستمر على مدى (3) أيام.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع لمهتمي وصناع قرار إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في المملكة والعالم، وذلك لتحقيق أهداف الحكومة في جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحورا رابطا للقارات الثلاث، من خلال توفير بنية تحتية مميزة ومتينة، وتقديم خدمات تنافسية ذات قيمة مضافة.

وأوضح المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي مستشار وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر ياسر بن عبدالعزيز المسفر، أن المؤتمر يستهدف استقطاب نحو 2000 مشارك من ممثلي قيادات القطاع اللوجستي متمثلين في القطاعين العام والخاص محليا وإقليميا وعالميا، بما في ذلك المؤسسات الدولية وكبرى شركات الاستثمار بالقطاع اللوجستي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاصمة تحتضن المؤتمر اللوجستي السعودي في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا