العاصمة تحتضن المؤتمر اللوجستي السعودي في أكتوبر

ويعد المؤتمر أكبر تجمع لمهتمي وصناع قرار إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في المملكة والعالم، وذلك لتحقيق أهداف الحكومة في جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحورا رابطا للقارات الثلاث، من خلال توفير بنية تحتية مميزة ومتينة، وتقديم خدمات تنافسية ذات قيمة مضافة.
وأوضح المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي مستشار وزير النقل رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر ياسر بن عبدالعزيز المسفر، أن المؤتمر يستهدف استقطاب نحو 2000 مشارك من ممثلي قيادات القطاع اللوجستي متمثلين في القطاعين العام والخاص محليا وإقليميا وعالميا، بما في ذلك المؤسسات الدولية وكبرى شركات الاستثمار بالقطاع اللوجستي.
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