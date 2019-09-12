تطوير مداخل الشقيق والواجهة البحرية على طاولة رئيس البلدية الجديد

مطالب الأهالي
طالب عبدالله يوسف آل جلي «عضو مجلس بلدي سابق»، بإيجاد مداخل متطورة تليق بالمدينة، وكذلك مداخل للأحياء وربطها بالطريق العام، إضافة إلى إيجاد أسواق ومراكز منظمة ومجمع صناعي وورش، خارج النطاق العمراني. واعتبر أن من الأولويات استكمال سفلتة الشوارع وإنارتها، ورفع مستوى النظافة، واستكمال مشاريع الواجهة البحرية.
وقال آل جلي: إن المطلوب والمأمول من رئيس البلدية الجديد التعاون مع المواطنين ورجال المال والأعمال لتسخير الجهود لخدمة الشقيق.
مضاعفة الجهود
أوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر آل عطيف لـ«دوت الخليج» أنه في خدمة أهالي الشقيق وجميع مطالبهم سيكون لها صدر رحب، مؤكدا أن موظفي البلدية في خدمة دوت الخليج والمواطن.
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