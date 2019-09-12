تثقيف 1465 مدرسة بالأمن والسلامة

استنفرت إدارة تعليم جازان جهودها في تنفيذ خطط السلامة، ورفع مستوى الأمن والسلامة بالمدارس، وتثقيف المعلمين والطلاب.

وأنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية كل البرامج والفعاليات المنفذة بالأسبوع التمهيدي للسلامة بمدارس المنطقة التي استفادت منه 1465 مدرسة.

13 برنامجا

شملت برامج وفعاليات الأسبوع التمهيدي التي قدمتها إدارة الأمن والسلامة عددًا من المحاضرات التوعوية والمعارض الصغيرة والمسابقات الشيقة وإرشاد الطلاب والطالبات لمخارج الطوارئ وممرات الهروب ونقاط التجمع ووسائل الإنذار والإطفاء وكيفية التعامل مع المخاطر وعدم الهلع، إضافة إلى التعريف بالإسعافات الأولية وعمليات الإخلاء والإطفاء وتوزيع النشرات الإرشادية على أولياء الأمور للتعريف بأمور الأمن والسلامة المدرسية، وصولاً للتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع الوعي بالأمن والسلامة المدرسية لدى الطلاب.

تحقيق الأهداف

أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة محمد بن يحيى قحل أنه وبمتابعة مستمرة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، وتحقيقاً لأهداف وزارة التعليم في رفع مستوى الأمن والسلامة المدرسية، قدمت إدارة الأمن والسلامة العديد من البرامج والفعاليات خلال الأسبوع التمهيدي في مدارس تعليم جازان التي استفادت منها 1465 مدرسة من جميع مدارس المنطقة في التعليم العام، والأهلي والأجنبي للبنين والبنات.