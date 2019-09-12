تدشين النسخة الثالثة من جائزة جدة للإبداع

بارك الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس، «جائزة جدة للإبداع 1441» في نسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة»، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة والمهتمين بهذا الجانب، وذلك بجامعة الملك عبدالعزيز. حيث أعلن الأمير مشعل بن ماجد تدشين الجائزة مستعرضا مجالات هذه النسخة.

كما بارك الأمير مشعل بن ماجد توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والتأليف والنشر العلمي المشترك وذلك بين جامعة جدة والفائزة بجائزة جدة للإبداع الفردي للعام 1440 فاطمة عثمان باوجيه.

يذكر أن الجائزة ستحضر في هذه النسخة بـ6 مجالات مع استحداث مجاليّ الإبداع في اللغة العربية «لغة القرآن»، والإبداع لرواد الأعمال، ويتنافس على حصد جوائزها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات.