66 ألف إنهاء نكاح تتصدر قضايا الأحوال الشخصية

كشف المؤشر العدلي لوزارة العدل، أن عدد قضايا إنهاءات النكاح والفرقة في محاكم الأحوال الشخصية بالمناطق سجلت ارتفاعا على كافة القضايا الأخرى، واعتبرت هذه القضايا من أكثر القضايا تداولا في محاكم الأحوال الشخصية وبلغ مجملها 66.594 قضية منذ العام الماضي إلى بداية الأسبوع الجاري، تلتها طلبات إثبات الحياة والوفاة وما يلحق بها بإجمالي 57,053 قضية.

جاء عدد القضايا الخاصة بالنكاح والفرقة 36.504 قضايا، بينما سجلت قضايا النفقات وما يلحق بها 30,210 قضايا، وسجلت قضايا الحضانة والزيارة 27.256 قضية، بينما بلغت قضايا إنهاءات القاصرين ومن في حكمهم بالمناطق 26,612 قضية، وكانت قضايا الطلبات العارضة المتعلقة بإنهاءات الأحوال الشخصية 7534 قضية بينما بلغت دعاوى قسمة التركات 6097 قضية، وجاءت قضايا إنهاءات الأوقاف والوصايا 5603 قضايا، وكانت دعاوى القاصرين ومن في حكمهم 1147 قضية.

استخراج صكوك

من جهته، أكد المحامي عاصم الملا لـ«دوت الخليج»، أن قضايا إنهاءات النكاح والفرقة في الدوائر الإنهائية داخل محاكم الأحوال الشخصية تتم بسهولة، حيث خصصت هذه الدوائر لهذه الطلبات كذلك من مهام هذه الدوائر استخراج صكوك حصر الإرث والإعالة وغيرها وإثبات الحالة الاجتماعية، وأرجع سرعة إنجاز هذه القضايا في محاكم الأحوال الشخصية نتيجة ما يشهده هذا المرفق من تطورات وسرعة في الإنجاز وأصبحت كافة أمور المرافق تتم إلكترونيا، وحينما نعرف قضايا إنهاءات النكاح والفرقة يعني أن الزوجين متفقان على الطلاق لذلك لا يحتاج الأمر إلى رفع قضية أمام القاضي فيتجه الزوج إلى هذه الدوائر ويسجل الطلاق ويتم إنهاء الإجراء عبرها.

أنواع القضايا التي تنظرها محاكم الأحوال الشخصية

- طلبات إثبات الزواج، والطلاق، وفسخ النكاح، الحضانة، النفقة، طلب زيارة الأبناء في حال الطلاق

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- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يكتب ولا يقرأ

- تقسيم التركات، وقضايا الإرث وتنفيذها أو الوصية أو الولاية على القاصر وإقامة أولياء على الأوقاف

- في حال عدم وجود ولي للفتاة «وفاته»، يتم عقد النكاح للفتاة التي لا ولي لها في محكمة الأحوال الشخصية

- قضايا العضل

- الاعتراض على العائد من التركات والأوقاف للورثة