السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ حملات رقابية على أسواق الخضار وتصادر مواد فاسدة



سكاكا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالإدارة العامة للأسواق حملات رقابية مكثفة على محال بيع الفواكه والخضار والمواشي والأنعام بمدينة سكاكا، شملت فحص المعروضات والكشف على تراخيص المحلات للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات البلدية النظامية.

وأسفرت الجولات ضبط ومصادرة كمية من المواد المجهولة المصدر وخضار تظهر عليها علامات التلف وتدني مستوى النظافة العامة.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان على تكثيف الحملات الرقابية وتنظيم أوضاع الأسواق، ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين والمتهاونين بصحة المواطن والمقيم.

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