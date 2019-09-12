السعودية اليوم / رئيس مركز خاط يتفقد الطريق المؤدي إلى جبل تهوي



محايل 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

تفقد رئيس مركز خاط التابع لمحافظة المجاردة علي بن ناصر الطارقي أمس الطريق المؤدي إلى جبل تهوي ومداخل الأحياء بالمركز، وناقش عدداً من طلبات واحتياجات الأهالي من الخدمات البلدية التي تتضمن سفلتة الطرق والإنارة .

واستمع الطارقي خلال الجولة التي رافقه مجموعة من شباب المركز إلى طلبات الشباب ووعد بالعمل على مناقشتها مع احتياجات الأهالي مع الجهات المختصة .

وأكد أن هذه الجولة تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لتوفير الخدمات وبما يضمن تحقيق ما يتطلع له المواطن .

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23:46ت م

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