فيديو.. أمير عسير يزور مواطنة مسنة بأعالي جبال حسوة ويتلمس احتياجاتها

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري ومحمد الغبيشي - أبها

وثق مقطع فيديو متداول، زيارة أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، لإحدى السيدات المسنات في أعالي جبال حسوة بمحافظة رجال ألمع التي تتبع منطقة عسير.

وأظهر الفيديو تعاطف الأمير معها ومع وضعها الحالي، حيث أشار في حديثه مع مرافقيه بأنه ارتقى لها ولم يصعد لها في الجبال.

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وقال الأمير في حديثه الموجه للمواطنة المسنة: إنه سيقوم باستضافتها في قصره والعناية بها وعلاجها.

ويعرف الأمير تركي بمواقفه الإنسانية، وكان آخرها مساهمته في زواج أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين سكن له ولزوجته.

من جهة أخرى قدم شيخ قبيلة بني زيد، الشيخ علي الحياني، في اتصال مع صحيفة “متابعات الخليج 365“، شكره لسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال؛ لتلمسه احتياجات المرأة وزيارتها وتقديم جميع ما تحتاج إليه وطلبه لها أن تأتي لتسكن معه في قصر أمير المنطقة، وهذا ليس بمستغرب على سموه.