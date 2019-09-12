وزير الثقافة يثمن توجيه ولي العهد بترميم قصر الأميرة نورة: دعم لا محدود لتراث مملكتنا وثقافتها

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (قصر الشمسية) الواقع بالقرب من حي المربع، وذلك على نفقته الخاصة.

وقال الأمير بدر في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “دعمٌ لا محدود من سمو سيدي ولي العهد يتمثل بالتوجيه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نفقته الخاصة؛ مما يعكس اهتمام بلادنا بالمكتسبات الوطنية والتاريخية التي تحفظ تراث مملكتنا وثقافتها”.

يذكر أن القصر يتكون من 3 أدوار بمساحة تصل إلى 650 مترًا مربعًا، وتعلو القصر نقوش فريدة تعكس أسلوب العمارة النجدية.

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في عام 1354 قام الملك عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- ببناء هذا القصر للأمير سعود الكبير وأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

عرفت الأميرة نور بحكمتها؛ كونها مستشارة الملك في شؤون الأسرة، ومارست الأميرة نورة بشخصيتها الرائدة دورًا فاعلًا في العمل الخيري والاجتماعي، وتوفيت الأميرة نورة رحمها الله عام 1368هـ.

استمر السكن في هذا القصر حتى منتصف السبعينات الهجرية من القرن الرابع عشر الهجري.