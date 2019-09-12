البناوي يزور الرقيب البارقي.. تعرض للدهس خلال مطاردته مهرب مخدرات

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

زار محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، وبحضور وكيل محافظ بارق إبراهيم بن عامر منشط ورئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي، اليوم، الرقيب أول محمد بن أحمد محمد البارقي، أحد أفراد مكافحة المخدرات شعبة رجال ألمع، في منزله بقرية الواديين، والذي أصيب أثناء عمله بعد أن تعرض لحادث دهس متعمد من قبل أحد المهربين للمخدرات؛ مما أدى لإصابته ونقله لمستشفى رجال ألمع العام يوم السبت قبل الماضي.

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وقد كان في استقبال المحافظ مفرح بن زايد البناوي لدى وصوله أقارب وأشقاء الرقيب البارقي.

ونقل البناوي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

بدوره شكر البارقي المحافظ على هذه الزيارة غير المستغربة في مثل هذه الحالات ووقوفه ومتابعته لعمل رجال الأمن.







