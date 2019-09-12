فرنسا تفجر المفاجأة وتطيح بالحلم الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

فجر المنتخب الفرنسي لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنظيره الأمريكي خارج بطولة العالم المقامة حاليا بالصين إثر التغلب عليه 89 / 79 أمس في دور الثمانية للبطولة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي للبطولة عن جدارة بعد الفوز الثمين في مباراة اتسمت بالإثارة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية، ليلتقي نظيره الأرجنتيني غدا.

وحرم المنتخب الفرنسي نظيره الأمريكي المسمى بمنتخب الحلم من الدفاع عن لقبه العالمي الذي توج به في النسختين الماضيتين عامي 2010 و2014.