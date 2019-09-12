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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشارك لاعبو الأهلي الدوليون في الحصة التدريبية مساء أمس، بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
كما شارك لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد المجحد في الحصة التدريبية الأولى له، وذلك بعد انضمامه رسمياً لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي الفتح.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 12:35 AM
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشارك لاعبو الأهلي الدوليون في الحصة التدريبية مساء أمس، بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
كما شارك لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد المجحد في الحصة التدريبية الأولى له، وذلك بعد انضمامه رسمياً لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي الفتح.
، المحجد يشارك في تدريبات الأهلي للمرة الأولى بحضور الدوليين ،
المصدر : الخليج 365
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