، اللواء "المقبل" يتفقد جوازات منافذ ومطارات نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - للإشراف على خدمات المديرية لتسهيل قدوم ومغادرة المسافرين

قام مساعد المدير العام للجوازات لشؤون المنافذ، اللواء خالد بن عبدالله المقبل، يرافقه مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بجولة تفقدية على المطارات والمنافذ التابعة لجوازات منطقة نجران.

وخلال الجولة تم الوقوف على سير العمل في مطارَي نجران وشرورة، إضافة لمنفذَي الخضراء والوديعة؛ وذلك للإشراف على الخدمات المقدمة من قِبل المديرية العامة للجوازات عبر تلك المنافذ لتسهيل إجراءات قدوم ومغادرة المسافرين بكل يسر وسهولة، والسعي في تطوير الخدمات للمسافرين.

وخلال الجولة التقى اللواء المقبل واللواء السليمان مسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالمطارات والمنافذ، وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتضافر الجهود بين قطاع الجوازات وتلك الإدارات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وحل الصعوبات والمعوقات كافة التي تواجه سير العمل.

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