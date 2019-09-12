- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم بمكتبه، وفدًا يمثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، يتقدمهم مدير الفرع.
وناقش محافظ الداير مع الوفد، سبل التعاون المشترك، لتفعيل دور الوزارة بشكل أكبر في المحافظة ومراكزها وقراها.
وبحث ضرورة تدعيم لجان المحافظة بممثلين للوزارة، لمراقبة الأسعار والنشاطات التجارية المختلفة، وضرورة متابعة بلاغات المستهلكين عن الأسعار والمغالاة في أسعار السلع، ومباشرتها والتعامل معها.
وشدد "ابن لبدة" على أهمية مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وإبراز ما تتميز به المحافظة من فرص استثمارية، وتحفيز رجال الأعمال على تنشيطها واستغلالها.
وأكد "ابن لبدة" أنهم في محافظة الداير على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدة، وتذليل العقبات، في سبيل زيادة الحركة التجارية، وتنمية العملية الاستثمارية.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 12:08 AM
أكد أهمية إبراز ما تتميز به المحافظة من فرص استثمارية
التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم بمكتبه، وفدًا يمثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، يتقدمهم مدير الفرع.
وناقش محافظ الداير مع الوفد، سبل التعاون المشترك، لتفعيل دور الوزارة بشكل أكبر في المحافظة ومراكزها وقراها.
وبحث ضرورة تدعيم لجان المحافظة بممثلين للوزارة، لمراقبة الأسعار والنشاطات التجارية المختلفة، وضرورة متابعة بلاغات المستهلكين عن الأسعار والمغالاة في أسعار السلع، ومباشرتها والتعامل معها.
وشدد "ابن لبدة" على أهمية مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وإبراز ما تتميز به المحافظة من فرص استثمارية، وتحفيز رجال الأعمال على تنشيطها واستغلالها.
وأكد "ابن لبدة" أنهم في محافظة الداير على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدة، وتذليل العقبات، في سبيل زيادة الحركة التجارية، وتنمية العملية الاستثمارية.
، "ابن لبدة" يبحث مع "التجارة" مراقبة الأسعار وتنشيط التجارة بـ"الداير" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ابن لبدة" يبحث مع "التجارة" مراقبة الأسعار وتنشيط التجارة بـ"الداير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.