، "ابن لبدة" يبحث مع "التجارة" مراقبة الأسعار وتنشيط التجارة بـ"الداير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية إبراز ما تتميز به المحافظة من فرص استثمارية

التقى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم بمكتبه، وفدًا يمثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، يتقدمهم مدير الفرع.

وناقش محافظ الداير مع الوفد، سبل التعاون المشترك، لتفعيل دور الوزارة بشكل أكبر في المحافظة ومراكزها وقراها.

وبحث ضرورة تدعيم لجان المحافظة بممثلين للوزارة، لمراقبة الأسعار والنشاطات التجارية المختلفة، وضرورة متابعة بلاغات المستهلكين عن الأسعار والمغالاة في أسعار السلع، ومباشرتها والتعامل معها.

وشدد "ابن لبدة" على أهمية مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وإبراز ما تتميز به المحافظة من فرص استثمارية، وتحفيز رجال الأعمال على تنشيطها واستغلالها.

وأكد "ابن لبدة" أنهم في محافظة الداير على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدة، وتذليل العقبات، في سبيل زيادة الحركة التجارية، وتنمية العملية الاستثمارية.