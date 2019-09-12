السعودية اليوم / مساعد مدير الجوازات لشؤون المنافذ يتفقد منافذ ومطارات جوازات منطقة نجران.



نجران 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

تفقد مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل يرافقه مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان اليوم المطارات والمنافذ التابعة لجوازات منطقة نجران.

ووقف اللواء المقبل على سير العمل في مطاري نجران وشرورة، إضافة إلى منفذي الخضراء والوديعة، وذلك للإشراف على الخدمات المقدمة من قبل المديرية العامة للجوازات عبر تلك المنافذ لتسهيل إجراءات قدوم ومغادرة المسافرين بكل يسر وسهولة والسعي في تطوير الخدمات للمسافرين.

و التقى اللواء المقبل واللواء السليمان خلال الجولة التفقدية بمسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالمطارات والمنافذ، وبحث سبل التعاون المشترك بينهم، وأهمية تظافر الجهود بين قطاع الجوازات وتلك الإدارات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وحل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل.

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23:19ت م

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