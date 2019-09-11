فيديوجراف.. سوبر هاتريك ليتوانيا يمنح رونالدو 7 أرقام تاريخية‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، تحقيق الأرقام التاريخية مع منتخب بلاده، بعدما سجل سوبر هاتريك قاد به بطل أوروبا للفوز على ليتوانيا بنتيجة 5-1.
وجمعت المباراة بين المنتخبين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
ورفع رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 93 هدفاً، معززاً صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للبرتغال، وبات على بعد 16 هدفاً من الانفراد بقائمة أفضل هداف في تاريخ كرة القدم مع منتخبات العالم.
"العين الرياضية" تقدم من خلال الفيديوجراف التالي، 7 أرقام تاريخية حققها رونالدو بعد سوبر هاتريك ليتوانيا.
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