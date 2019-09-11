صور.. اختتام فعاليات الأسبوع التمهيدي في ابتدائية معهد العاصمة‬ النموذجي

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

وسط تفاعل وفرحة الطلاب، وبحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية وقائد القسم الابتدائي، اختتم القسم الابتدائي فعاليات الأسبوع التمهيدي، بعد أن نفذ القسم برنامجًا لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بقاعة الشيخ عثمان الصالح بالمعهد.

وأكد مشرف الإعلام التربوي بالمعهد، محمد الشهري، أن البرنامج تضمن عددًا من الأنشطة الرياضية والترفيهية والوطنية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية والتكيف مع المجتمع المدرسي وكسر حاجز الخوف والرهبة من المدرسة بحضور أولياء الأمور.

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وأعد القسم الابتدائي نشرة عن الأسبوع التمهيدي تضمنت كلمة لمدير عام المعهد ولقائد القسم الأستاذ خالد اليحيى، وكذلك أهداف هذا الأسبوع المراد تحقيقها، بالإضافة إلى مواعيد الحضور والانصراف والتي كانت تدريجية لضمان بقاء الطالب فترة أطول لاندماجه مع زملائه وتضمنت كذلك توجيهات تربوية.

وفي آخر يوم للأسبوع التمهيدي اصطف طلاب الصف الأول في الطابور المدرسي مع أقرانهم في الصفوف الأخرى، ومن ثم توجهوا لمقاعد الدراسة في يوم دراسي كامل وتسلموا الكتب المدرسية.

وتضمنت الفعاليات المقدمة للطلاب، تنظيم المسابقات والألعاب وتقديم الهدايا، والتعرّف على معلمي الصفوف، والاطلاع على الفصول ومرافق المدرسة، وقال الطخيم: ما يميز معهد العاصمة النموذجي هي الخبرة العالية في كوادره وقدرتهم على تهيئة الطلاب في الأسبوع التمهيدي، وثناء أولياء الأمور على برامجنا المقدمة لأبنائهم أسعدنا. موجهًا شكره إلى إدارة القسم الابتدائي واللجنة المكلفة وكذلك لكل من أسهم في نجاح فعاليات الأسبوع التمهيدي، الجدير بالذكر أن الطخيم قام بزيارة لمقر إقامة الفعاليات للاطلاع على سير العمل وكذلك مساعديه وقيادات المعهد، وكذلك نُفذت حملة إعلامية ترحيبية بالطلاب بالتعاون مع النشاط الطلابي شملت لوحات عبر مرافق المعهد وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر القناة السعودية وقناة عين.







