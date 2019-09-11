ختام فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن الثاني السبت المقبل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية ، يوم السبت القادم الموافق ١٦ محرم ١٤٤١، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م ، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله – على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

مما يذكر أنه تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان في نسخته الثانية بلغت قيمتها الإجمالية ٥٢ مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والعربية الدولية.

وبهدف مهرجان ولي العهد للهجن إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.