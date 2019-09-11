1400 مرشد ومرشدة مؤهلون لدخول السوق السياحي قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أكثر من 1400 طلب لمرشدين ومرشدات سياحيين استكمال الإجراءات النظامية لمنحهم ترخيص مهنة الإرشاد السياحي، بحسب إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرة إلى أن عددهم في الوقت الراهن 668 مرشدا ومرشدة مرخصين من الهيئة.

وأفادت الهيئة بأن منطقة المدينة المنورة تأتي كأعلى منطقة تم فيها الترخيص لممارسي مهنة الإرشاد السياحي على مستوى المملكة.

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ويتنامى الطلب المتزايد على مهنة الإرشاد السياحي، مع التطور والنمو الذي يتحقق في بلادنا في مجال صناعة السياحة ومشاريعها الكبرى، ومختلف الخدمات المساندة المرتبطة بها، كما يتوقع أن يكون هناك طلب واهتمام أكثر على هذه المهنة مستقبلا.

ويسهم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية «تكامل» التابع للهيئة، بتدريب وتأهيل الراغبين في العمل بنشاط الإرشاد السياحي، حيث يقدم المركز دورات تدريبية مجانية، لمدة 5 أيام لتأهيل مرشدين سياحيين وتمكينهم من التعرف على طبيعة عمل مهنة الإرشاد السياحي بشكل دقيق، كما قامت الهيئة من خلال التعاون والعمل مع الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي بتدريب مرشدين سياحيين سعوديين واعتمادهم كمدربين معتمدين دوليا، ونظمت رحلات مجانية لأعضاء الجمعية للمشاركة في المؤتمر الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي.

وقدمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال المركز الوطني حتى نهاية عام 1440 نحو 145 برنامجا تأهيليا وتوعويا استفاد منها 3150 مواطنا ومواطنة في مختلف مناطق المملكة.