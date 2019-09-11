الالكترونيات المتقدمة و«إل 3 هاريس» تتعاونان في مجال أنظمة الطائرات العمودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة الالكترونيات المتقدمة AEC التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية أمس اتفاقية تعاون مع «إل 3 هاريس تكنولوجيز» في مجال أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات العمودية داخل السعودية.

وجرت مراسم التوقيع خلال مشاركة الشركة في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) 2019، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في أرض المعارض «إكسيل» بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهد حفل التوقيع حضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة AEC عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أندرياس شوير، ورئيس التدريب العسكري بشركة «إل 3 هاريس تكنولوجيز» ليني جينا.

وستتيح الاتفاقية لشركة الالكترونيات المتقدمة الاستفادة من خبرة كبار قادة الصناعة لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، بما في ذلك توطين 50% من الإنفاق العسكري والأمني، وإيجاد فرص عمل جديدة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية إلى السوق السعودي.

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وأكد الدعيلج أن الاتفاقية مع «إل 3 هاريس تكنولوجيز» تأتي لتعزيز الاعتمادية بمجال أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات العمودية في سياق جهودنا لبناء القدرات العسكرية والدفاعية.

وقال الدعيلج «إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الالكترونيات المتقدمة، وشركة «إل 3 هاريس تكنولوجيز» ملتزمات بالعمل معا لاستكشاف فرص التعاون الجديدة لنعزز إسهامنا في تطوير قطاع الصناعات العسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدفاعية والعسكرية بالمملكة».

من جانبه بين رئيس التدريب العسكري بشركة «إل 3 هاريس تكنولوجيز» أنه «من خلال الاتفاقية مع شركة الالكترونيات المتقدمة AEC نواصل توسيع علاقاتنا الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 9 سنوات في مجالات تقنيات التدريب، والمشبهات المتقدمة لأسطول القوات المسلحة الملكية السعودية، وسيسهم هذا التعاون في تعزيز سلامة الطيران والأداء التشغيلي، ورفع الكفاءة التشغيلية».

إلى ذلك تستعرض شركة الالكترونيات المتقدمة AEC من خلال مشاركتها في الحدث الدولي، مجموعة متنوعة من منتجاتها؛ التي تشمل «منتجات وحلول الالكترونيات العسكرية ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع C4ISR، والحرب الالكترونية، والكترونيات الطيران، وذلك تحت مظلة الشركة السعودية للصناعات العسكرية».

كما ستعرض خلال الحدث المختص بمجالات الدفاع والأمن الذي يستمر لأربعة أيام، مجموعة من حلول الأمن السيبراني الرائدة؛ من بينها مركز إدارة العمليات الأمنية (SOC)، وإدارة المعلومات الأمنية، والعمليات المتعلقة بإدارة أحداث الأمن السيبراني (SIEM)، وتقنيات إدارة الأساطيل العسكري المتقدمة «مدار»، والأنظمة المضادة لطائرات الدرونز، ونظام المراقبة الجوية AOS، كما ستسلط الضوء على قدراتها العالية في قطاعات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO ، وصيانة الكترونيات طائرات «تايفون».