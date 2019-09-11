5 مشاريع تفوز بجائزة «سابك» لريادة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة واشنطن

أقامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس في واشنطن حفل تسليم جائزة سابك لريادة الأعمال، تحت عنوان «معا نعد قادة المستقبل»، وذلك بدعم ومتابعة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان، والملحق الثقافي السعودي بواشنطن الدكتور محمد العيسى وقيادات سابك وعدد من ممثلي قطاع الأعمال والدبلوماسيين والطلاب السعوديين في أمريكا.

وشهد الحفل تكريم أصحاب المشاريع الخمسة الفائزة من أصل أكثر من 60 مشروعا مشاركا، تنافست جميعا في المسابقة التي أقيمت بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن متمثلة في معهد ريادة الأعمال، واستمرت على مدى خمسة شهور وبلغ مجموع جوائزها نصف مليون ريال سعودي.

Advertisements

وجاءت المسابقة كأحد برامج مبادرة سابك الوطنية (نساند) الهادفة إلى دعم المحتوى المحلي وتمكين رواد الأعمال السعوديين من التأسيس لمنشآت صغيرة ومتوسطة تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وقد عملت في هذه الجائزة على تقديم نموذج عصري في تطوير المشاريع الواعدة يتضمن رفع قدرات الطلاب المشاركين باستخدام معايير احترافية عالية.

وعملت سابك من خلال الجائزة على تعزيز وتشجيع التفكير الريادي وثقافة الابتكار لدى رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتطوير قدرتهم على بناء العلامات التجارية وحمايتها، وذلك بتعلم أفضل الممارسات في هيكلة الأفكار واستراتيجيات النمو وبناء نماذج العمل، وهي العناصر التي كانت جزءا من معايير الترشيح للفوز في المراحل المتقدمة من المسابقة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسابك أن المسابقة تعد مصدر إلهام لرواد الأعمال القادرين على تحقيق تطلعاتهم، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الجميع على تهيئة الفرص لاكتشاف الكفاءات القيادية والريادية وتفعيل دورها المحوري في صنع التحول.

وقال البنيان: نؤمن في سابك أننا نستثمر في مستقبل الصناعة وإثراء التنوع في اقتصادنا الوطني من خلال هذه المبادرات والبرامج التي تقدم منظومة معرفية وعملية متكاملة تجمع بين القيم والمهارات والخبرات التي يحتاجها رواد الأعمال ليكونوا لاعبين مؤثرين في السوق، انطلاقا من مشاريع تواكب العصر وتوظف معطياته لامتلاك الميزات التنافسية اللازمة لصنع القيمة بشكل مستدام.