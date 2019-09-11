9 بنوك تتولى أدوارا قيادية في طرح أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فوضت شركة أرامكو السعودية 9 بنوك للاضطلاع بأدوار قيادية في طرحها العام الأولي.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، تضم قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو كلا من «جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وكريدي سويس وسيتي ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي». كما شملت القائمة بنكين محليين هما مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وتستعد أرامكو لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% بحلول 2020-2021، في طرح أولي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم.

ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية نحو التحول الاقتصادي، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد.

وتخطط أرامكو لطرح عام أولي في السوق السعودية (تداول) على مرحلتين، بحيث تكون البداية بطرح 1% هذا العام، على أن تليها نسبة مماثلة العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبيرج الإخبارية عن مصدر سعودي أنه «كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب»، مضيفا أن الإدراج سيكون مفتوحا للمستثمرين الأجانب.

وقالت بلومبيرج إن الموعد الدقيق للإدراج قد يعلن خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض نهاية أكتوبر.

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جيه.بي مورغان

غولدمان ساكس

بنك أوف أميركا

كريدي سويس

سيتي بانك

مورغان ستانلي

إتش.إس.بي.سي

مجموعة سامبا المالية

البنك الأهلي التجاري