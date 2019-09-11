اللجنة الوطنية للمعادن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية عقدت اجتماعها الثامن في مقر غرفة أبها. وناقش الاجتماع تفعيل الشراكات والتعاون البناء مع كل الجهات ذات العلاقة تنظيميا وتشريعيا، ورفع كفاءة اللجنة وتطوير أدواتها للرقي بالأداء الاستثماري، والاهتمام والعناية بالمصالح المشتركة لقطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة، وحل ما يواجه هذا القطاع من مشكلات ومعوقات تعترض مسيرته والسعي إلى تذليلها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها وعرضها على الجهات المختصة. اللجنة الوطنية



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