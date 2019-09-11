السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية ناقشت أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة الشرقية، خلال ورشة عمل احتضنها المقر الرئيس للغرفة أمس، بهدف رفعها إلى الجهات ذات العلاقة لمعالجتها.

وأوضح رئيس اللجنة إبراهيم آل الشيخ، أن ورشة العمل بحثت أهم المعوقات وأبرزها: أسعار الطاقة، والقيمة المضافة وأثر دفعها عند المنافذ، إضافة إلى المصانع المتعثرة، حيث اقترح أعضاء اللجنة حلولا عدة، كما طرح خلال ورشة العمل عدد من الأفكار التي من شأنها تطوير آلية العمل في القطاع.