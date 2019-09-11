إتلاف 100 كجم عسل مغشوش في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة أبها

ضبطت أمانة عسير نحو 100 كجم من العسل غير الصالح للاستخدام الآدمي، التي كانت معدة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين، حيث جرى إتلاف العسل المغشوش من قبل الأمانة.

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى رصد مخالفات على مجموعة من محلات العسل بعد أن ضبطت من قبل المراقبين خلال الجولات التفتيشية، مبينا أن المضبوطات عبارة عن نحو 100 كجم من العسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي، إضافة لمخالفة تلك المحلات للاشتراطات الصحية، فيما ضبطت 11 منتجا للعسل غير صالحة للاستهلاك، وسحبت 61 عينة عشوائية للتأكد من سلامة العسل بالسوق ومطابقته للمعايير الصحية.

من جهة أخرى استعرضت أمانة عسير نتائج الورشة الدولية للتراث العمراني، وذلك خلال لقاء مع طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم العمارة في جامعة الملك خالد لبحث نتائج وتوصيات ورشة العمل الدولية للتراث العمراني التي أقيمت أخيرا في أبها.

ويأتي اللقاء ضمن الحفاظ على الهوية العمرانية بمدن وقرى المملكة من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية الوطنية وبرنامج مدينتي 2018، الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية 2030، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري من خلال السعي للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن والحفاظ على التراث العمراني.