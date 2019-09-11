معايير مفاضلة الترقيات لـ3 مراتب عليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت إدارة الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العليا بين الموظفين للمراتب (11-12-13).

وأشارت اللائحة التنفيذية في مادتها الـ47 إلى أن الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف، وترتبط بمستوى أدائه، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقا ملزما على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، وفقا لشروط الترقية للمراتب العليات، كما ورد في مادة اللائحة الـ52 والمتضمنة معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، واختبار المفاضلة والتي تشتمل على قياس المهارات والقدرات والمقابلة الشخصية، وتستهدف قياس المهارات والكفاءات الملائمة للمراتب العليا، على أن تكون نتائج المقابلات هي العنصر المرجح.

ويأتي تطبيق هذا النظام انطلاقا من سعي الوزارة المتواصل للتطبيق الأمثل للائحة التنفيذية للموارد البشرية، وتجسيدا لمبدأ ارتباط الترقية للمرتبة الوظيفية التالية بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات.