إزالة مخلفات بناء وهدم من 44 موقعا بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف الطائف

أزالت أمانة الطائف مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، إضافة إلى اللوحات الدعائية المخالفة والمخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء من 44 موقعا داخل نطاق المدينة، ونفذت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية جولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع المواد والمخلفات وتطبيق الأنظمة على غير المتجاوبين، وذلك ضمن برنامج معالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وعملت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية من خلال 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية على إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والتفاعل مع شكاوى الأهالي، وأزالت نحو 31 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبينت الأمانة أن مثل هذه التجاوزات تنعكس بآثارها السلبية على البيئة، كما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية ببعض المواقع، حيث إن بعض المخالفين يستغلون الشوارع دون وجه حق مع الإضرار بالطبقة الأسفلتية، علما بأن الأمانة تلزم أصحاب المباني (قيد الإنشاء) بتوفير حاويات لمخلفات الهدم ونقلها إلى المواقع المخصصة لها.