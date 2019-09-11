تعزيز التعاون بين غرفة وصحيفة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة استقبل أمين الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إبراهيم البرديسي أمس رئيس تحرير صحيفة مكة موفق النويصر، وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين الغرفة والصحيفة وتبادل المنافع بما يخدم المجتمع الاقتصادي والمكي، وذلك بحضور مدير مكتب الصحيفة بالطائف الزميل عطاالله الجعيد، ومستشار أمين الغرفة المهندس مازن أبوطالب.



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