8 إدارات تنقل رسالة أئمة ومؤذني الحرم المكي عبر مواقع التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استحدثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن الهيكل التنظيمي الجديد إدارة عامة تتبعها 8 إدارات تعنى بشؤون أئمة ومؤذني الحرم المكي الشريف وإبراز دورهم ورسالتهم الدعوية، وهي «الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين»، وذلك لما يمثله منبر ومكبرية المسجد الحرام من تأثير بالغ في العالم الإسلامي، ولما تنشده الرئاسة من نشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية للعالم أجمع.
وتسجل الإدارة تلاوات أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب (خطب الجمعة، والعيدين، وصلاة الاستسقاء) ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين، فيما تشارك الإدارة في تقديم الكرسي العلمي للأئمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتسلم ما يرد للأئمة والمؤذنين من خطابات ودعوات وبحوث ومجلات وتسليمها لهم، وتنسيق اجتماعاتهم خلال المواسم مع تحديد احتياجاتهم والرفع بها.
وتتابع نظافة وصيانة المكبرية والمنبر، والبث المباشر لكلمات ومواعظ ودروس العلماء، واستقبال طلبات المجالس العلمية والدعوية داخل وخارج المسجد الحرام والتنسيق مع الجهات الخارجية في المناسبات الرسمية، إضافة لتنظيم مواعيد الاستقبال للوفود الرسمية وتنسيق جدول الفروض الأسبوعي، وجدول الخطب والصلوات والأذان على مدار العام، وتسجيل صوت الحق فكلما نادى المنادي (حي على الصلاة، حي على الفلاح) تسابقت مسامع المسلمين إلى سماع الأذان في المسجد الحرام.
شؤون الأئمة
شؤون المؤذنين
إبراز رسالة الأئمة العلمية والدعوية
الجهود الرقمية للتلاوات والخطب
الجهود الرقمية للأذان
الخدمات المساندة للأئمة والمؤذنين
الجهود العلمية باللغات
الجهود الإعلامية للأئمة والمؤذنين
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