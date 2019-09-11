إنشاء 41 عيادة مدرسية بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

اعتمدت إدارة تعليم منطقة عسير، ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، إنشاء 41 عيادة لمدارس البنين والبنات، وذلك في عدد من المجمعات والمدارس في مختلف مكاتب التعليم.

وأوضح مدير عام تعليم المنطقة سعد الجوني أن العيادات تم توزيعها على 10 مجمعات بخميس مشيط، و16 مدرسة في أبها، و5 مدارس في أحد رفيدة، و3 مدارس ببللحمر، و3 ببللسمر، و4 مدارس في وادي ابن هشبل، لافتا إلى أنه تم هذا العام توريد 26 بندا من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة، تحت إشراف فريق طبي متكامل من وزارة الصحة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس لتدريبهم على الاستخدام الأمثل للأجهزة.