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إنشاء 41 عيادة مدرسية بعسير

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت إدارة تعليم منطقة عسير، ممثلة في إدارة الصحة المدرسية، إنشاء 41 عيادة لمدارس البنين والبنات، وذلك في عدد من المجمعات والمدارس في مختلف مكاتب التعليم.

وأوضح مدير عام تعليم المنطقة سعد الجوني أن العيادات تم توزيعها على 10 مجمعات بخميس مشيط، و16 مدرسة في أبها، و5 مدارس في أحد رفيدة، و3 مدارس ببللحمر، و3 ببللسمر، و4 مدارس في وادي ابن هشبل، لافتا إلى أنه تم هذا العام توريد 26 بندا من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة، تحت إشراف فريق طبي متكامل من وزارة الصحة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس لتدريبهم على الاستخدام الأمثل للأجهزة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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