السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مذكرة تعاون في مجال تقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين. وتركز المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، ومدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد على تبادل البيانات والإحصائيات المتوفرة لدى الطرفين، والتعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف.



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كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بحثي وتدريبي بين جامعة الأمير سطام وهيئة الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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