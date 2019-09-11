14 سنة من متوسط عمر الفرد تفقد بسبب المخاطر الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتسبب المخاطر الصحية في فقدان نحو 14 سنة من متوسط عمر الفرد، ذلك ما أوضحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال تدشينه أمس ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية بالرياض، مبينا أن الوقاية تعد أحد الاهتمامات التي توليها الصحة للمواطن من خلال رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق أنشئ المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقال الربيعة في كلمته التي ألقاها في مؤتمر «القادة في الرعاية الصحية» المقام ضمن فعاليات الملتقى، إن لدى وزارة الصحة 4 أجهزة روبوت في الرياض وعسير ونجران والدمام أجرت 700 عملية، كما طبقت وصفتي في 400 مركز صحي، و600 ألف وصفة الكترونية، وإيجاد منصة الكترونية لطب الاتصال الإشعاعي وصلت إلى 19 مستشفى طرفيا ونحو 8 آلاف تقرير عبر المنصة.

وأشار إلى أن إطلاق نظام التقييم الذاتي للمنشآت الخاصة، والتوسع في برنامج شراء الخدمة من القطاع الخاص، وتجديد عقود خصخصة مراكز غسيل الكلى، والانتهاء من ترسيات إسناد مهام الرعاية الممتدة، الرعاية المنزلية والرعاية التلطيفية للقطاع الخاص، كأحد أهداف الصحة في زيادة مساهمة القطاع الصحي الخاص، موضحا أن دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بمزيد من الاهتمام كونها الدافع الرئيس للاقتصاد الوطني.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان.

يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق لمصنعي الأجهزة الطبية ومقدمي الخدمات والتجار والموزعين من جميع أنحاء العالم.

مذكرات وقعتها الصحة

مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع لرفع القدرات التنافسية

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الأهداف

توسيع نطاق إقراض المشاريع الصحية

تطوير تحفيز استراتيجي موجه

تطوير إجراءات عمل مشتركة

اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل 300 مشروع ريادي

الأهداف

التوعية والدعم والتمويل لأنشطة المشاريع الصحية في المملكة

تعزيز كفاءتها باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة

تمكين الشباب والشابات لبدء مشاريع جديدة وخلاقة