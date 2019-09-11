5 مشاريع جديدة للارتقاء بمستوى النظافة في مكة والمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي مكة المكرمة

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي في مكتبه أمس خمسة عقود لمشاريع النظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها، وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة التي تمتاز بالخبرات والإمكانات العالية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.4 مليار ريال لمدة خمس سنوات.

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وأكد القصبي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي والارتقاء بمستوى النظافة العامة لخدمة أهالي المنطقة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين. ويتوقع قدوم نحو 10 ملايين معتمر وثلاثة ملايين حاج سنويا مع الزيادة السنوية في عدد المعتمرين والحجاج وفق ما خطط له في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد ضيوف الرحمن مع تقديم الخدمات اللازمة وتهيئة سبل الراحة والسلامة لهم.

إلى ذلك طورت أمانة العاصمة المقدسة أنظمة المراقبة الذكية الموجودة في معدات النظافة، لتسمح بتتبعها بشكل مباشر من خلال شاشات غرفة عمليات مراقبة النظافة، والتأكد من إنجاز عمل المعدات ومسارها، ومدى التزامها بأنظمة المرور. وعلمت «مكة» أن جميع معدات النظافة تغطيها أنظمة المراقبة الذكية، سواء حاويات أو مكانس، والتعرف على أي خلل فني يقع في هذه المعدة بشكل فوري للتعامل معه، ويساعد نظام المراقبة الجديد غرفة العمليات في تتبع البلاغات ومباشرتها بشكل حي على الشاشات، بهدف تسهيل عملية مراقبة أداء المعدات بكل أشكالها. ويأتي نظام المراقبة الذكي لمعدات النظافة ضمن أهداف العقود الخمسة التي أبرمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع النظافة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة بمكة المكرمة.

مسارات التتبع الذكي المعدات تفريغ الحاويات أعطال المعدات الفنية نسبة إنجاز أعمال المعدات مباشرة البلاغات بشكل مباشر ماذا تستهدف العقود؟ توفير 12 ألف عامل وسائق توفير 8 آلاف معدة متنوعة الارتقاء بمستوى النظافة العامة تحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي توفير المراقبة الالكترونية لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات تقديم خدمات جمع ونقل النفايات في أم القرى تهيئة الأجواء الصحية في العاصمة المقدسة طوال العام