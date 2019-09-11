السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان ( حي الأجواد أمام مدرسة نجد الابتدائية يوم الاثنين 1441/1/10 ، مجموعة من الأولاد هجموا على طفل وأركبوه السيارة بالقوة)، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة، وبالتحري عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة، (5) خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما ، وأخذ إفاداتهم التي أوضحوا من خلالها أن المشهد كان مزاحا بينهم . وقد باشرت الجهات المختصة استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة منطقة مكة المكرمة توضح ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو أمام مدرسة نجد الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.