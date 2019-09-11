محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماعه بمديري الجهات الحكومية ترأس محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، اجتماع مديري الإدارات الحكومية لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89. وتابع "الهزاني" مع الجهات الحكومية خلال الاجتماع ترتيبات الاحتفال وبرامجه وآلية التنسيق بين القطاعات لإظهار الاحتفال بما يليق بمناسبة اليوم الوطني. وأكد محافظ الأفلاج ضرورة الاستعداد الأمثل للاحتفال بتلك المناسبة الغالية، وتنوع فقراته لإتاحة فرصة المشاركة أمام شرائح المجتمع. محافظ الأفلاج يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 89 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-11 ترأس محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، اجتماع مديري الإدارات الحكومية لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89. وتابع "الهزاني" مع الجهات الحكومية خلال الاجتماع ترتيبات الاحتفال وبرامجه وآلية التنسيق بين القطاعات لإظهار الاحتفال بما يليق بمناسبة اليوم الوطني. Advertisements وأكد محافظ الأفلاج ضرورة الاستعداد الأمثل للاحتفال بتلك المناسبة الغالية، وتنوع فقراته لإتاحة فرصة المشاركة أمام شرائح المجتمع. 11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 11:26 PM خلال اجتماعه بمديري الجهات الحكومية خلال اجتماعه بمديري الجهات الحكومية ترأس محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، اجتماع مديري الإدارات الحكومية لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89. وتابع "الهزاني" مع الجهات الحكومية خلال الاجتماع ترتيبات الاحتفال وبرامجه وآلية التنسيق بين القطاعات لإظهار الاحتفال بما يليق بمناسبة اليوم الوطني. وأكد محافظ الأفلاج ضرورة الاستعداد الأمثل للاحتفال بتلك المناسبة الغالية، وتنوع فقراته لإتاحة فرصة المشاركة أمام شرائح المجتمع. ، محافظ الأفلاج يناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني 89 ،

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