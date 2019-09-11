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ضبطت الجهات الأمنية ومراقبو إدارة الخدمات في مركز النويعمة التابع لبلدية محافظة وادي الدواسر، أربع شاحنات محملة بـ60 طناً من "أسمدة الدجاج" غير المعالجة، قبل وصولها لبعض المزارع بالمحافظة.
وأوضحت بلدية وادي الدواسر لـ"الخليج 365" أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود شاحنات محملة بكميات من سماد الدجاج، وتابعه حينها محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، ووجه الفرق الأمنية بمساندة المراقبين في عملية حجز الشاحنات والقبض على سائقيها من العمالة الوافدة لمخالفتهم التعليمات.
وأكدت "البلدية" أنها تمكنت من إيقاف أربع شاحنات محملة بكميات كبيرة من "سماد الدجاج" غير المعالج قبل توزيعه على بعض المزارع بالمحافظة، فيما أزالت حمولة كانت في مزرعة مجاورة من موقع الضبط بعدما تقدم مالكها ببلاغ، حيث تمت إزالتها بعد تفريغ الحمولة".
وأشارت "البلدية" إلى أنها أوقعت غرامات بإجمالي 20 ألف ريال حسب لائحة الجزاءات والغرامات على ناقلي السماد مع حجز شاحناتهم حتى سداد المخالفة، فيما أتلف المراقبون كامل الحمولات في المرمى المخصص لذلك حسب التعليمات.
ضبط 4 شاحنات محملة بـ60 طناً من "السماد غير المعالج" في "وادي الدواسر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-11
ضبطت الجهات الأمنية ومراقبو إدارة الخدمات في مركز النويعمة التابع لبلدية محافظة وادي الدواسر، أربع شاحنات محملة بـ60 طناً من "أسمدة الدجاج" غير المعالجة، قبل وصولها لبعض المزارع بالمحافظة.
وأوضحت بلدية وادي الدواسر لـ"الخليج 365" أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود شاحنات محملة بكميات من سماد الدجاج، وتابعه حينها محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، ووجه الفرق الأمنية بمساندة المراقبين في عملية حجز الشاحنات والقبض على سائقيها من العمالة الوافدة لمخالفتهم التعليمات.
وأكدت "البلدية" أنها تمكنت من إيقاف أربع شاحنات محملة بكميات كبيرة من "سماد الدجاج" غير المعالج قبل توزيعه على بعض المزارع بالمحافظة، فيما أزالت حمولة كانت في مزرعة مجاورة من موقع الضبط بعدما تقدم مالكها ببلاغ، حيث تمت إزالتها بعد تفريغ الحمولة".
وأشارت "البلدية" إلى أنها أوقعت غرامات بإجمالي 20 ألف ريال حسب لائحة الجزاءات والغرامات على ناقلي السماد مع حجز شاحناتهم حتى سداد المخالفة، فيما أتلف المراقبون كامل الحمولات في المرمى المخصص لذلك حسب التعليمات.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
10:51 PM
"البلدية" غرمت ناقليه 20 ألف ريال مع حجز شاحناتهم حتى السداد
ضبطت الجهات الأمنية ومراقبو إدارة الخدمات في مركز النويعمة التابع لبلدية محافظة وادي الدواسر، أربع شاحنات محملة بـ60 طناً من "أسمدة الدجاج" غير المعالجة، قبل وصولها لبعض المزارع بالمحافظة.
وأوضحت بلدية وادي الدواسر لـ"الخليج 365" أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بوجود شاحنات محملة بكميات من سماد الدجاج، وتابعه حينها محافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، ووجه الفرق الأمنية بمساندة المراقبين في عملية حجز الشاحنات والقبض على سائقيها من العمالة الوافدة لمخالفتهم التعليمات.
وأكدت "البلدية" أنها تمكنت من إيقاف أربع شاحنات محملة بكميات كبيرة من "سماد الدجاج" غير المعالج قبل توزيعه على بعض المزارع بالمحافظة، فيما أزالت حمولة كانت في مزرعة مجاورة من موقع الضبط بعدما تقدم مالكها ببلاغ، حيث تمت إزالتها بعد تفريغ الحمولة".
وأشارت "البلدية" إلى أنها أوقعت غرامات بإجمالي 20 ألف ريال حسب لائحة الجزاءات والغرامات على ناقلي السماد مع حجز شاحناتهم حتى سداد المخالفة، فيما أتلف المراقبون كامل الحمولات في المرمى المخصص لذلك حسب التعليمات.
، ضبط 4 شاحنات محملة بـ60 طناً من "السماد غير المعالج" في "وادي الدواسر" ،
المصدر : الخليج 365
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