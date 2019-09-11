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محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت صحيفة "depor" بفوز المنتخب البيروفي على نظيره البرازيلي بهدف نظيف للاعب لويس إبراهام في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما الثلاثاء الماضي.
وقالت الصحيفة إن المنتخب البيروفي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 53 مليون يورو تغلب على المنتخب البرازيلي المدجج بالنجوم، حيث قالت إن المنتخب البيروفي يعد أغلى لاعبيه هو أندريه كاريلو محترف الهلال.
وقالت الصحيفة إن محترف الهلال كاريلو تبلغ قيمته السوقية نحو 7 ملايين يورو وإنه يتفوق فقط على ستة لاعبين من المنتخب البرازيلي في القيمة السوقية.
ولعب كاريلو مع الهلال الموسم الماضي معارًا من بنفيكا البرتغالي قبل أن تنجح إدارة الزعيم في شراء بطاقة اللاعب الدولية لمدة أربعة مواسم.
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441 11:42 PM
اهتمت صحيفة "depor" بفوز المنتخب البيروفي على نظيره البرازيلي بهدف نظيف للاعب لويس إبراهام في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما الثلاثاء الماضي.
وقالت الصحيفة إن المنتخب البيروفي الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 53 مليون يورو تغلب على المنتخب البرازيلي المدجج بالنجوم، حيث قالت إن المنتخب البيروفي يعد أغلى لاعبيه هو أندريه كاريلو محترف الهلال.
وقالت الصحيفة إن محترف الهلال كاريلو تبلغ قيمته السوقية نحو 7 ملايين يورو وإنه يتفوق فقط على ستة لاعبين من المنتخب البرازيلي في القيمة السوقية.
ولعب كاريلو مع الهلال الموسم الماضي معارًا من بنفيكا البرتغالي قبل أن تنجح إدارة الزعيم في شراء بطاقة اللاعب الدولية لمدة أربعة مواسم.
، بعد فوز "بيرو" على "البرازيل" .. صحيفة تقارن "كاريلو" بلاعبي "السيليساو" ،
المصدر : الخليج 365
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