قرار هام من “وزير التعليم” بشأن أبناء القبائل النازحة

أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن توجيه مديري التعليم في المناطق والمحافظات باستمرار انتظام أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقتًا.
وأوضح “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن قرار استمرار أبناء القبائل النازحة في المدارس مؤقت لحين انتهاء اللجنة المركزية المعنيّة من معالجة أوضاعهم. وأشار وزير التعليم، إلى ذلك يأتي استمرارًا للجهود الإنسانية لقيادة المملكة في إتاحة حق التعليم للجميع، وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية.
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