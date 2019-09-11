أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني تشمل الخدمات المتعددة داخل محطات الوقود، مثل: البقالة، مغسلة السيارات، إصلاح الإطارات.. وغيرها.

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كانت هذه تفاصيل خبر “مكافحة التستر”: إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني يشمل البقالة وإصلاح الإطارات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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