محافظة جدة: الجهات الأمنية باشرت فيديو “اختطاف طفل بجدة”.. وتبين أنه مزحة‎

علّقت محافظة جدة على مقطع الفيديو المتداول اليوم الأربعاء والذي يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يطاردون طفلاً أمام مدرسته فيما بدا لأول وهلة أنه محاولة خطف.

وقالت المحافظة إن الجهات الأمنية وإدارة التعليم أفادتا بعدم ورود أي بلاغ عن اختطاف طفل في حي الأجواد حيث تقع المدرسة. وأضافت أن إفادة الجهات المختصة أوضحت أن المقطع المتداول جرت مباشرته كذلك والتحقق منه، وتبين أنه أشبه بالمزحة؛ حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً لوضعه في مركبة يستقلها مجموعة آخرون.