لماذا استدعت “التجارة” أكثر من 10 الآف سيارة أمريكية من هذا النوع؟

استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، 10,478 مركبة «كرايسلر C 300»، نتيجة خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب، الذي قد يؤدي عند وقوع حادث إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب تتسبب في إصابات خطيرة. وناشدت الوزارة عموم المستهلكين التحقق من شمول الرقم التسلسي للمركبة عبر الرابط (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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