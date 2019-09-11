

وقعت شركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا الإسبانية عقداً بقيمة 3.7 مليارات ريال، مع مُصنِّع السفن الحربية الإسباني شركة نافانتيا، لتنفيذ برنامجٍ خاصٍ لدمج أنظمة قتالٍ ضمن سفن «أفانتي 2200» لصالح القوات البحرية الملكية السعودية. وسيساهم العقد في تطوير منظومة الدفاع السعودية من خلال نقل التقنية وإيجاد فرص عمل جديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة المتمثلة في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول العام 2030. وستسهم هذه الاتفاقية في توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة والمساهمة في تطوير وتنمية الشركات والمؤسسات السعودية. وستركز الاتفاقية الجديدة على: دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، تصميم النظم وهندستها، تصميم الأجهزة، تطوير البرمجيات، الاختبارات، أنظمة التحقق، النماذج الأولية، المحاكاة، النمذجة، الدعم اللوجستي، تصميم برامج التدريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون لدمج أنظمة قتالية للبحرية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.